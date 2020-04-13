Более 100 человек эвакуировали из горящего дома на юго-западе Москвы
Об этом в Twitter сообщила пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
«В 02:57 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие в 03:05 подразделения подтвердили информацию о пожаре в квартире на восьмом этаже и на чердаке жилого дома», — говорится сообщении.
Возгоранию присвоен третий, повышенный, ранг сложности. Источники ТАСС сообщили, что уже эвакуированы больше сотни человек. Собеседник агентства рассказал, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров и МЧС намерено для тушения использовать авиацию.
«К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сказал собеседник агентства.
Пожарными спасено четыре человека, информации о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар локализован.