    13 апреля 2020, 05:14

    Более 100 человек эвакуировали из горящего дома на юго-западе Москвы

    Анастасия Кукова

    В Москве начался пожар на восьмом этаже жилого здания, расположенного по адресу Ленинский проспект, 62/1. Наблюдается возгорание на площади в тысячу квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.
    Более 100 человек эвакуировали из горящего дома на юго-западе Москвы

    Об этом в Twitter сообщила пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

    «В 02:57 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие в 03:05 подразделения подтвердили информацию о пожаре в квартире на восьмом этаже и на чердаке жилого дома», — говорится сообщении.

    Возгоранию присвоен третий, повышенный, ранг сложности. Источники ТАСС сообщили, что уже эвакуированы больше сотни человек. Собеседник агентства рассказал, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров и МЧС намерено для тушения использовать авиацию.

    «К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сказал собеседник агентства.

    Пожарными спасено четыре человека, информации о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар локализован.