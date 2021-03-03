Крупный пожар случился в ангаре в Подмосковье

В Подмосковной деревне Картино загорелся ангар. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Пожар произошел в 10:11, к тушению привлекли 46 спасателей и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и 4 единицы техники.

«Здание нежилое, одноэтажное, металлическое, размеры в плане 50×30 метра, отопление центральное, электрифицировано, не газифицировано, высотой 4 метра», — сообщили в МЧС.

В 11.39 пожар локализовали на площади 1,5 тысячи метров.

Ранее в психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар. Погибли два человека. Причины возгорания неизвестны. По данным местных СМИ, в учреждении могли быть нарушены правила пожарной безопасности.