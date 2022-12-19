Происшествия 19 декабря 2022, 01:56 Крупный пожар произошел в жилом комплексе Vox в Батуми «Рустави 2»: пожар произошел на верхних этажах жилого комплекса Vox в Батуми

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Пожар произошел в жилом многоэтажном комплексе Vox в Батуми. Спасатели эвакуировали всех жильцов, передал телеканал «Рустави 2».

Возгорание началось вечером 18 декабря на улице Шалвы Инасаридзе. Огонь охватил ресторан, расположенный на 24 и 25 этажах высотки. На место прибыл мэр Батуми Арчил Чиковани.

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«Все соответствующие службы работают. Граждане эвакуированы, информации о пострадавших нет», — отметил он.

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На кадрах верхняя часть здания в виде купола объята огнем. Улица, где находится загоревшийся комплекс, наводнена людьми. Сверху падают части прогоревшей конструкции крыши и стен.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Индустриальной загорелось трехэтажное здание. Спасатели эвакуировали 30 человек.