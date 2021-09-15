15 сентября 2021, 12:52
Крупный пожар произошел в Саратове
Крупный пожар случился в здании техобслуживания в Саратове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.
По данным RT, огонь распространился на 800 квадратных метров. Причина пожара не уточняется.
«Подразделения работают по повышенному — второму — номеру вызова», — рассказали в МЧС.
На данный момент, спасателям уже удалось локализовать возгорание.
В Красноярске накануне вспыхнуло здание автосервиса. В разные районы города доносились звуки взрывов.