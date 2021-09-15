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    15 сентября 2021, 12:52

    Крупный пожар произошел в Саратове

    Дарья Морозова

    Крупный пожар случился в здании техобслуживания в Саратове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

    По данным RT, огонь распространился на 800 квадратных метров. Причина пожара не уточняется.

    «Подразделения работают по повышенному — второму — номеру вызова», — рассказали в МЧС.

    На данный момент, спасателям уже удалось локализовать возгорание.

    В Красноярске накануне вспыхнуло здание автосервиса. В разные районы города доносились звуки взрывов.