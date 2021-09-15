Крупный пожар произошел в Саратове

Крупный пожар случился в здании техобслуживания в Саратове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По данным RT, огонь распространился на 800 квадратных метров. Причина пожара не уточняется. «Подразделения работают по повышенному — второму — номеру вызова», — рассказали в МЧС. На данный момент, спасателям уже удалось локализовать возгорание. В Красноярске накануне вспыхнуло здание автосервиса. В разные районы города доносились звуки взрывов.