Здание автосервиса загорелось в Красноярске

В Красноярске накануне вспыхнуло здание автосервиса. В разные районы города доносились звуки взрывов. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По информации от очевидцев, сначала загорелся бокс по разборке машин. Через несколько минут огонь охватил соседние помещения. Сложность тушения заключалась в том, что на складах хранилось топливо. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Прибывшие на место сотрудники МЧС успели быстро локализовать огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.