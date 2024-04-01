Криминал 01 апреля 2024, 04:17 Девятилетний мальчик заживо сгорел в частном доме в Якутии СУ СК России по Республике Саха (Якутия) / Telegram-канал

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В Якутии девятилетний школьник заживо сгорел во время пожара в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В гараже, примыкающем к частному дому в городе Нюрбе, произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело девятилетнего ребенка. В момент начала возгорания взрослых на месте не было», — уточнило ведомство.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электронагревательного прибора, который находился в гараже.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Нюрбинского района также организовала проверку по факту пожара и гибели ребенка.

В конце марта в Свердловской области пожар унес жизни троих детей и их матери. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность кабеля холодильника.