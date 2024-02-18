Эксклюзив 18 февраля 2024, 19:41 Пострадавший при пожаре в квартире на юге-востоке Москвы скончался Источник «360»: умер спасенный из горящей квартиры на юге-востоке Москвы РИА «Новости»

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Человек, которого эвакуировали из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы, умер. Он попал в руки медиков в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник.

По его данным, пострадавшего вывели из квартиры, где произошел пожар общей площадью пять квадратных метров. На момент возгорания в помещении находились два человека.

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Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы столицы. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно о гибели пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме в Северном Чертанове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, один их них скончался.

В Благовещенске жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Пожар произошел в квартире, где мальчик находился один, в начале февраля. На его мать завели уголовное дело.