Крупный пожар потушили на мебельном складе в Ульяновске

Мебельный склад загорелся в Ульяновске, в проезде Аполлона Сысцова. Огонь успел распространиться на 4200 квадратных метров, рассказали в региональном главке МЧС.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 17:10. На место прибыли 52 пожарных и 18 единиц техники. В 19:39 возгорание удалось локализовать. В 20:36 оно было полностью ликвидировано.

По данным МЧС, в результате никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Еще один пожар в строящемся здании склада произошел сегодня в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 150 квадратных метров. Тушением занимались 40 спасателей и 11 пожарных расчетов. В городском ГУ МЧС сообщили, что не получали информацию о пострадавших.