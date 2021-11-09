Строящийся склад загорелся в Санкт-Петербурге

Сильный пожар охватил строящийся одноэтажный склад в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В пресс-службе городского главка МЧС уточнили, что огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В социальных сетях появилось видео с места пожара.

На опубликованных кадрах видно, что горящее здание практически полностью охвачено густым черным дымом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:40. Прибывшие на место спасатели сообщили, что загорелся строящийся склад.

По последним данным, пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Ранг пожара увеличили до № 2.

О погибших или пострадавших пока информации нет. Тушением горящего здания занимаются 40 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.