Происшествия 14 апреля 2024, 16:43 Крупный пожар охватил склад магазина мебели в Якутске МЧС: пожар на складе магазина мебели в Якутске охватил 500 квадратных метров

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Пожар начался на складе магазина мебели на улице Леваневского в Якутске. Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Ведомство опубликовало кадры полыхающего торгового центра. Пламя охватило кровлю одноэтажного помещения.

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В МЧС заявили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 42 человека личного состава и восемь единиц техники.

В минувшую субботу, 13 апреля, пожар практически уничтожил пилораму в Калуге. Пламя распространилось на площади в 1500 квадратных метров, на тушение возгорания отправили 49 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Прибывшие специалисты быстро потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.