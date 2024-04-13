Происшествия 13 апреля 2024, 16:12 Крупный пожар произошел на пилораме в Калуге МЧС: пилорама загорелась в Калуге, огонь охватил 1500 квадратных метров

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Пожар произошел днем 13 апреля на пилораме, расположенной на улице Тарутинская в Калуге. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Клубы черного дыма, поднимавшиеся в небо в районе Синих мостов, были видны из разных частей города. К тушению пожара привлекли 49 сотрудников МЧС, задействовали 16 единиц техники.

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В пресс-службе спасательного ведомства заявили, что к 15:48 возгорание потушили. Информации о пострадавших нет.

Утром 13 апреля МЧС сообщило о крупном пожаре в банном комплексе в Ростове-на-Дону. Там огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.