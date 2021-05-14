Четырех человек спасли из горящего жилого дома в Екатеринбурге

Огонь на крыше восьмиэтажного жилого дома в Екатеринбурге распространился на площади 500 квадратных метров. На место ЧП направлены дополнительные силы МЧС.

Из здания спасли четырех человек. Два из них инвалиды, которые не способны передвигаться самостоятельно. Для тушения пожара использовали высотную технику, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте работают уже 15 пожарных расчетов. Изначально на место ЧП было направлено восемь единиц техники. Число спасателей увеличили в два раза — с 21 до 42 человек.

Причина возникновения пожара пока не известна. Ее смогут установить уже после полной ликвидации огня.

Еще один крупный пожар был ликвидирован сегодня под Екатеринбургом. В 15 километрах от города загорелся мусорный полигон. В результате ЧП никто не пострадал, но местные жители жаловались на едкий дым.