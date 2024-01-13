Происшествия 13 января 2024, 09:00 Крупный пожар начался на складе Wildberries в Петербурге МЧС: площадь пожара на складе в Петербурге достигла тысячи квадратных метров Соцсети

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В Пушкинском районе Петербурга 13 января начался крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в складском комплексе на Московское шоссе. Вспыхнуло помещение размером 350 на 320 метров, огонь распространился на тысячу квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — передали в МЧС.

На месте работают 83 специалиста и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, горит склад Wildberries. Персонал покидает здание. Люди переживают, но паники нет. Позже РИА «Новости» тоже сообщило, что Wildberries подтвердил возгорание своего склада.

Ранее крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 спасателей.