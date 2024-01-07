Происшествия 07 января 2024, 09:33 Склад автозапчастей загорелся в Магадане МЧС: склад автозапчастей загорелся в Магадане

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Крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство опубликовало кадры работы спасателей.

Склад, расположенный на улице Зайцева, загорелся в ночь на воскресенье, 7 января. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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В МЧС сообщили, что к 07:36 пожар локализовали. Всего к тушению возгорания привлекли 45 специалистов, задействовали девять единиц техники.

Утром 7 января в столичном отеле Holiday Tagansky произошел пожар. Двух человек спасли из номера на третьем этаже здания.

Минувшей ночью пожарные также тушили возгорание в «доме-корабле» на Большой Тульской, где загорелась квартира на 11-м этаже.