Крупный пожар на складе в Москве потушили

Крупный пожар, который ночью охватил складское помещение на юго-востоке Москвы, ликвидирован. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по городу.

«В 04:52 пожар ликвидирован, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Склад загорелся ночью на улице Перерва. Изначально площадь пожара была около 300 квадратных метров. Но затем, несмотря на усилия прибывших пожарных, огонь стал быстро охватывать здание. Через несколько часов после возгорания площадь, охваченная пламенем, выросла в пять раз. Очевидцы рассказали, что проснулись среди ночи в своих квартирах из-за шума вертолетов, которые тушили огонь. Происшествию был присвоен второй ранг сложности.

Ранее сообщалось о двух пострадавших спасателях. Позже выяснилось, что госпитализация им не потребовалась. Пока не известно, что стало причиной ЧП.