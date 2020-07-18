Крупный пожар на складе с картоном в Мытищах потушили

В подмосковных Мытищах полностью потушили возгорание на складе, где хранилась гофротара и картонные коробки. Здание полыхало несколько часов на площади в 7500 «квадратов».

Информация о возгорании по улице Промышленной в деревне Красная горка поступила в 02:56, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Приехавшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огнем объята кровля склада. Недалеко от него располагалась газовая котельная, а прямо к помещению пристроено административное здание. Пламя могло распространиться и на них.

В 04:12 пожар удалось локализовать. Спустя почти два часа — в 06:34 — было ликвидировано открытое горение.

«В 09:36 — ликвидация последствий пожара на площади 7500 квадратных метров», — уточнили в региональном МЧС.

Пострадавших нет. В тушении принимали участие 85 человек и 26 единиц техники, в том числе 54 специалиста ведомства и 16 единиц техники.