Происшествия 16 июня 2023, 03:21 Беспилотник взорвался в Курской области — СМИ Baza: в Курской области взорвался беспилотник Unsplash

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В Курской области при попытке атаковать вышку связи взорвался беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат попытался атаковать вышку связи, но задел ее и влетел в административное здание «Белполь».

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По данным Telegram-канала, огонь перекинулся на соседнее здание, в котором находится склад. Площадь пожара на данный момент составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Момент взрыва беспилотника попал на камеру домофона. Судя по таймеру, нападение произошло в 02:14 в ночь на 16 июня. На кадрах видно яркую вспышку, которая озарила окрестности.

В ГУ МЧС России по области сообщили, что данные о возгорании поступили в 02:29 16 июня. На место выехали несколько пожарных расчетов, полиция, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

«По прибытии приступили к боевому развертыванию, разведке обстановки, ликвидации загорания. Горят два здания, административное и производственное, площадь уточняется. Пострадавших нет», — сказано в сообщении МЧС.

К ликвидации пожара привлекли более 40 человек, 10 единиц техники, ущерб и причины возгорания устанавливаются.