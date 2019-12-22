Крупное ДТП произошло под Нижним Новгородом

Под Нижним Новгородом произошло серьезное ДТП — два легковых автомобиля столкнулись друг с другом. В результате аварии погиб несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщил корреспондент «360». Он уточнил, что из-за столкновения пострадали 10 человек. Их пол, возраст и состояние пока не известно. Однако по данным корреспондента, в ходе аварии погиб один ребенок.

Ранее в Нижнем Новгороде произошла другая серьезная авария с участием детей. 7 декабря автомобиль врезался в толпу школьников, которые шли в театр вместе с сопровождающими. В тот раз из-за столкновения погиб один из взрослых.