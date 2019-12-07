  • МЧС подтвердило информацию о гибели одного взрослого в ДТП в Нижнем Новгороде

    07 декабря 2019, 21:41

    Екатерина Земская, Светлана Степанова

    Начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков подтвердил, что на улице Горького произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, 11 пострадали.
    МЧС подтвердило информацию о гибели одного взрослого в ДТП в Нижнем Новгороде

    Сообщение о столкновении трех транспортных средств сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях получили 7 декабря в 17:30. Также им была передана информация, что одна из машин наехала на пешехода. На место происшествия выехали все службы быстрого реагирования. От ГУ МЧС по региону — 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

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    «В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе 9 подростков. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. К сожалению, один человек, взрослый, в лечебном учреждении скончался», — сообщили в пресс-службе.

    Михаил Чирков добавил, что в настоящее время уточняются обстоятельства произошедшей аварии.