МЧС подтвердило информацию о гибели одного взрослого в ДТП в Нижнем Новгороде

Начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков подтвердил, что на улице Горького произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, 11 пострадали.

Сообщение о столкновении трех транспортных средств сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях получили 7 декабря в 17:30. Также им была передана информация, что одна из машин наехала на пешехода. На место происшествия выехали все службы быстрого реагирования. От ГУ МЧС по региону — 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

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«В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе 9 подростков. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. К сожалению, один человек, взрослый, в лечебном учреждении скончался», — сообщили в пресс-службе.

Михаил Чирков добавил, что в настоящее время уточняются обстоятельства произошедшей аварии.