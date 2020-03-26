Крупная авария случилась на Рублевке. Видео с места

На одном из самых элитных направлений из Москвы в область — на Рублевке — столкнулись сразу четыре машины. «360» публикует фото с места аварии и видео с камеры наблюдения.

Как сообщили «360» в ГИБДД Москвы, ДТП произошло недалеко от метро «Молодежная» в районе дома 99 на Рублевском шоссе. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и задела по касательной несколько машин.

В аварии никто серьезно не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Повреждения у всех достаточно серьезные. Одна из машин превратилась в груду металла — от сильного удара у нее выбило колеса.

Источник фото: телеканал «360»

Судя по кадрам с камеры, скорость у авто была стремительной. Что стало причиной выезда на встречную полосу, выяснят сотрудники ГИБДД.

Движение в районе аварии — а это пересечение Рублевского шоссе и Крылатской улицы — затруднено. Госавтоинспекция просит водителей по возможности объезжать это место по дублерам.

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