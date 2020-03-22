Машина каршеринга влетела в бетонное ограждение на Красной площади

Водитель каршеринговой машины протаранил бетонное ограждение в центре Москвы. Выпившего лихача задержали и начали проверку.

Авария произошла в ночь на 21 марта. Андрей Х. ехал в арендованной каршеринговой машине Nissan Qashqai по Ильинке в сторону Красной площади. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в бетонный блок, а затем повредил забор, который огораживал участок работ по замене брусчатки. Вместе с мужчиной в салоне был еще один пассажир, пишет РЕН ТВ.

Водитель оказался гражданином Молдавии. У него не было прав, а во время ДТП он был пьян. Полицейские задержали мужчин и доставили в отделение. На Андрея составили административный протокол. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства.