Артист Юрий Шлыков пострадал из-за сделанного замечания. Его избили прямо у дома. Досталось и соседке, которая пыталась вступиться за мужчину.

Живущая в одном подъезде со Шлыковым Светлана Левина рассказала сайту РЕН ТВ, как встретила артиста на улице. Он возвращался с прогулки со своей собакой, когда подъехал грузовой автомобиль с мебелью.

«Он им сделал замечание: „Ребята, пожалуйста, аккуратно“», — пояснила Светлана. Потом началась драка. Светлана в это время уже поднималась к квартире. Бить Шлыкова, по ее словам, начал сидевший в машине мужчина. Артист упал на колени.

«Я влезла, начала кричать: „Хватит, ребята, хватит!“ У нашего артиста вся куртка в крови, у того губа была немножко разбита. Дальше он его просто бил ногами. <…> Кровь там летела», — рассказала соседка. Она звала на помощь, но женщину отшвырнули так, что она отлетела. По словам Левиной, второй разгружавший мебель человек в драке не участвовал.

Светлана вызвала полицию, забрав собаку актера. Когда его прекратили избивать, Шлыков позвонил жене, вскоре приехали сотрудники правоохранительных органов.

Заявления подали оба участника драки в подъезде дома на Комсомольском проспекте, уточнил ТАСС со ссылкой на собственный источник. И артиста, и его оппонента опросили. От госпитализации они отказались. Ведется проверка.