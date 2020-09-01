Народного артиста РФ Шлыкова избили в центре Москвы из-за замечания

В Центре Москвы около подъезда избили народного артиста Российской Федерации Юрия Шлыкова. Причиной послужило замечание о мусоре. Об этом «360» сообщил сам артист.

Он рассказал, что возвращался с прогулки со своей собакой. Около подъезда он увидел неубранный мусор.

«В подъезде грязно. Какой-то человек тащит вещь», — пояснил он.

Артист сделал замечание двум мужчинам, которых принял за строителей. Он попросил их убрать за собой последствия их переезда.

«На что я получил русский ответ. Идиоматическое выражение», — добавил Шлыков.

Уже в лифте Шлыков снова обратился к мужчинам с просьбой убрать за собой. После этого один из них ударил артиста по лицу.

«Началась потасовка. Она была кратная. Я пошел наверх, меня схватили за шею, бросили на пол и начали бить ногами», — поделился он.

Артист отметил, что у него есть побои, но в больницу он обращаться не будет. Однако он написал заявление в полицию. Сейчас все доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

«Замечания сегодня ночью делать никому нельзя», — подытожил Шлыков.