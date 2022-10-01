Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке | 360°

Все новости
Мир
01 октября 2022, 16:38
«Нафтогаз» допустил, что Украину будут отапливать сжиганием мусора
Эксклюзив
01 октября 2022, 16:33
Три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве
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Мир
01 октября 2022, 16:25
Вучич попросил Еврокомиссию о поддержке балканских стран из-за энергокризиса
Мир
01 октября 2022, 16:23
Монголия предложила вид на жительство всем желающим россиянам
Армия
01 октября 2022, 16:20
Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения
Спецоперация
01 октября 2022, 16:13
Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР
Общество
01 октября 2022, 16:12
Возвращение домой ради общего будущего. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — о вхождении в Россию
Общество
01 октября 2022, 16:10
Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж
Мир
01 октября 2022, 15:57
Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч