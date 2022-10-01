Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке | 360°

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Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке

News First: на Шри-Ланке отец хотел наловить рыбы детям, но попал в пасть крокодилу

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Отец-одиночка на юге Шри-Ланки отправился на рыбалку, чтобы накормить своих детей, но попал в пасть к крокодилу. Аллигатор откусил ему голову, сообщил сайт News First.

Для жителей города Акуресса обилие крокодилов в Нилвала-реке обычное явление. Но трагедия, которая произошла 28 сентября, шокировала местное население.

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Люди увидели, что аллигатор тащит обезглавленный труп человека. По обрывкам одежды они опознали 28-летнего Паланисами Арумугама, который сам растил двоих детей, так как жена ушла от него.

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Мужчина был наемным работником на плантации Катуполь и получал ежедневно не более 800 рупий. Денег семье не хватало даже на еду. Чтобы накормить детей, отец-одиночка отправился на рыбалку, хотя знал, что местные реки кишат аллигаторами.

Ранее сообщалось, что сковородка оказалась эффективным оружием даже против крокодилов. Австралиец доказал теорию Рапунцель.

Шри-Ланка

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