Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке | 360°

Мир 01 октября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке News First: на Шри-Ланке отец хотел наловить рыбы детям, но попал в пасть крокодилу Unsplash

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Отец-одиночка на юге Шри-Ланки отправился на рыбалку, чтобы накормить своих детей, но попал в пасть к крокодилу. Аллигатор откусил ему голову, сообщил сайт News First.

Для жителей города Акуресса обилие крокодилов в Нилвала-реке обычное явление. Но трагедия, которая произошла 28 сентября, шокировала местное население.

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Люди увидели, что аллигатор тащит обезглавленный труп человека. По обрывкам одежды они опознали 28-летнего Паланисами Арумугама, который сам растил двоих детей, так как жена ушла от него.

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Мужчина был наемным работником на плантации Катуполь и получал ежедневно не более 800 рупий. Денег семье не хватало даже на еду. Чтобы накормить детей, отец-одиночка отправился на рыбалку, хотя знал, что местные реки кишат аллигаторами.

Ранее сообщалось, что сковородка оказалась эффективным оружием даже против крокодилов. Австралиец доказал теорию Рапунцель.

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