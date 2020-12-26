«Крики и стук по батарее». Мужчине с инсультом пришли на помощь соседи и спасатели

В одном из многоквартирных домов в столичном районе Южное Бутово соседи услышали крики о помощи и стук по батарее. На их вызов приехали спасатели Департамента ГОЧСиПБ Московского авиационного центра. В квартире на полу был обнаружен мужчина, его парализовало.

Как рассказал старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов, по прибытии спасатели услышали крики из-за закрытой двери. Квартиру вскрыли с помощью специального инструмента и обнаружили на полу мужчину. «По его невнятной речи мы поняли, что его парализовало. Возникло подозрение на инсульт», — добавил Русанов.

Спасатели Московского авиационного центра вызвали на место бригаду врачей, и оказали пострадавшему первую помощь, обеспечили его кислородной маской.

Приехавшая по вызову бригада «скорой» подтвердила у мужчины инсульт. Спасатели помогли транспортировать его в машину «скорой». Пациент с инсультом доставлен в одну из столичных больниц.

Источник фото: Телеканал «360»

Спасатели Департамента ГОЧСиПБ Московского авиационного центра на прошлой неделе приехали по вызову, поступившему от сына 83-летней женщины, проживавшей в доме на улице Адмирала Ушакова в районе Южное Бутово. Пенсионерка несколько дней не выходила на связь. Вскрыв дверь в квартиру, они нашли пожилую женщину лежащей около входа в квартиру. Они переложили ее на кровать и оказали первую помощь.