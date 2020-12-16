Пожилая москвичка пролежала в квартире 5 дней. Ей помогли спасатели

Спасатели Департамента ГОЧСиПБ Московского авиационного центра приехали по вызову, поступившему от сына 83-летней женщины, проживавшей в доме на улице Адмирала Ушакова в районе Южное Бутово. Пенсионерка несколько дней не выходила на связь.

Старший дежурной смены, спасатель Дмитрий Дмитриев рассказал «360», что по прибытии их ждали сын и внук женщины, обратившиеся за помощью в службу «112». Специалисты экстренной службы авиацентра вскрыли дверь. Они нашли пожилую женщину лежащей около входа в квартиру. Они переложили ее на кровать и оказали первую помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Женщина была сильно обезвожена. С ее слов, она упала еще в пятницу и не смогла подняться. Телефона рядом не оказалось. Как рассказал сын, как раз перед этим он созванивался с матерью — все было в порядке. А сегодня он не смог дозвониться и сразу же приехал. За дверью услышал стоны, ключей от квартиры у него не оказалось», — добавил Дмитрий.

Спасатели дождались прибытия скорой и пострадавшей занялись врачи.