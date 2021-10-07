Прокуратура Дагестана проверит ситуацию с рухнувшей частью крепостной стены

В республике Дагестан произошло обрушение исторического объекта — там рухнула часть крепостной стены 19 века в Гунибском районе. После этого случая региональная прокуратура организовала проверку.

Удалось установить, что причиной обрушения стали сложные погодные условия. Часть стены, которая признана объектом культурного наследия, рухнула 6 октября. Теперь причины произошедшего будут выяснять специалисты.

Эксперты оценят, как в селе Гуниб исполнялось федеральное законодательство. В том числе, проверят, соблюдались ли там требования по содержанию объектов культурного наследия. По результатам проверки, если появятся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Исследователи и краеведы выражают мнение, что в обрушении виновата не столько погода с ливнями, сколько обычное человеческое безразличие. Эксперты считают, что за памятником действительно не было должного ухода. Но уверены, что стену, к которой ежегодно приезжают тысячи туристов, обязательно восстановят.