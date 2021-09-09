Красноярец умер на школьной площадке после пробежки

На спортивной площадке у школы в Красноярске в четверг нашли труп. Мужчина скончался после утренней пробежки, сообщили на сайте ТВК.

Мертвого мужчину обнаружили на спортплощадке школы № 18 на улице Урванцева, 10а. Погибшему на вид около 60 лет. Очевидцы рассказали, что часто видели его на этой площадке, куда он регулярно приходил заниматься спортом. Он бегал там каждый день.

На место прибыли полицейские, обстоятельства выясняются. По предварительным данным, смерть мужчины не имела преступный характер.

Помощь мужчине пытались оказать прохожие и школьный врач. Охранник школы предположил, что у погибшего оторвался тромб. Скорая приехала только через 20-25 минут. Медики констатировали смерть.

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