Эксклюзив 16 апреля 2024, 14:53 Кот провалился в колодец в Москве Источник «360»: кот не может выбраться из колодца в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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В Москве кот провалился в колодец и не может самостоятельно выбраться. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в четверг, 16 апреля, примерно в 14:22 по московскому времени. Колодец, в который провалился кот, расположен у четвертого корпуса дома № 8 по Очаковскому шоссе. Питомец не может выбраться без помощи спасателей. Крышка колодца открыта. Известно, что животное безнадзорное.

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Животное подает признаки жизни. Информации о том, получил ли кот повреждения, не поступала.

Подробности выясняются.

В Луховицах недавно в колодец провалился бобер. Это заметили жители деревни Головачево, которые обратились в Систему-112. Самостоятельно они не смогли вытащить бобра с двухметровой глубины. На место прибыли работники ПСЧ-229 Мособлпожспаса. Они спасли животное и отпустили его на волю.