Подмосковье 12 апреля 2024, 16:11 Провалившегося в колодец бобра спасли в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники ПСЧ-229 Мособлпожспаса спасли бобра, который угодил в открытый коммуникационный колодец. Случай произошел в городском округе Луховицы.

В Систему-112 обратились жители деревни Головачево, которые заметили крупного грызуна в колодце. Вытащить его с двухметровой глубины самостоятельно они не могли.

Реклама

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы накинули на обессиленного пленника петлю из спасательной веревки и аккуратно вытащили его на поверхность. Чтобы убедиться, что животное в порядке, специалисты некоторое время наблюдали за зверьком», — рассказал начальник ПСЧ-229 Валерий Осипов.

Оказавшись на свободе, бобр еще какое-то время приходил в себя, а затем поспешил по своим делам и скрылся в ближайших кустах.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».