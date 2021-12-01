Кот пришел на заседание псковских властей. Видео

Псковские власти обсуждали бюджет города, когда открылась дверь зала и вошел самый обычный кот. Как показано на видео, животное не обидели и даже немного приласкали.

Кот, обычный, средней пушистости, стал неожиданным «экспертом» на обсуждении городского бюджета в Пскове. Животное явилось неизвестно откуда в Городской культурный центр на встречу местных парламентариев с мэрией.

«Честно говоря, не знаем, откуда он. Он, наверное, просто у них живет в здании ГКЦ. Он пришел, посмотрел на все, помурчал и ушел. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно. Он не помешал, наоборот, очень хорошо разрядил обстановку», — прокомментировали «Подъему» ситуацию городские управители.

Тем временем новым символом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге стала кошка Серафима. Ее предшественница, кошка Капитолина, умерла, прожив в крепости 20 лет. Серафима ранее жила в Государственном музее «Эрмитаж».