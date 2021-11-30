Новым символом Петропавловской крепости назначили кошку Серафиму

Новым символом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге стала кошка Серафима. Ее предшественница, кошка Капитолина, умерла, прожив в крепости 20 лет, сообщило издание Peterburg2.

Серафима ранее жила в Государственном музее Эрмитаж. Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева подарила ее Петропавловской крепости, чтобы кошка стала символом достопримечательности, сообщили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга. Сейчас животное осваивается на новом месте, чуть позже Серафиму смогут увидеть туристы.

Кошка Капитолина прожила в Петропавловской крепости в «должности» ее хранительницы более 20 лет. Этой осенью ее не стало, написало ИА Nation News.

Ранее стало известно, что сиамский кот из Тюмени по имени Дашун попал в Книгу рекордов России как долгожитель. Он победил в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России» — по словам хозяйки Дашуна, возраст кота составляет не менее, чем 21 год.