Коронавирусная пациентка сбежала из Коммунарки. Она забаррикадировалась в квартире и «громко посылала» спасателей

В Москве пациентка мало того, что сбежала с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», так еще и подкинула проблем медикам у себя дома.

Уехать из больницы в Коммунарке, кстати, девушке не составило проблем. Она просто покинула клинику и отправилась к себе домой, на Профсоюзную.

Как только медики узнали о пропаже, тут же принялись ее возвращать. Но девушка за это время успела «отпраздновать» свое возвращение в родные пенаты. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «360», что открывать она никому не собиралась и «громко всех посылала». Пришлось вызывать спасателей и вскрывать двери. Позже выяснилось, что беглянка попросту пьяна.

Видео теперь уже повторной госпитализации оказалось в распоряжении «360».

В итоге от такого неадекватного поступка пострадал весь подъезд. Объявление с просьбой не выходить из дома появилось на парадной двери. Чуть позже в доме провели химобработку.

Это не первый случай в России, когда пациентов с коронавирусом приходится возвращать в клинику. Накануне житель Санкт-Петербурга сбежал из больницы, но спустя время его нашли. Против молодого человека возбудили уголовное дело.