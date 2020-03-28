Первое уголовное дело об угрозе массового заражения возбуждено в России

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом в отношении 32-летнего жителя города, который сбежал из обсерватора «Заря».

Как сообщила «Фонтанка», это первый в России случай. Георгий Образцов прилетел из Швейцарии 21 марта. В этой стране зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения. Мужчина должен был соблюдать самоизоляцию в собственной квартире, но отлучался. Поэтому, по решению Роспотребнадзора, его поместили в пансионат «Заря» в поселке Репино. Комплекс оборудован специально для содержания пациентов с подозрением на инфекцию. Вечером 27 марта Образцов вылез в окно четвертого этажа и сбежал.

Полиция начала розыск и задержала беглеца на съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Петербурга. Как сообщил «Интерфакс», сейчас органы выясняют, с кем контактировал Образцов. Власти решат вопрос об их принудительной изоляции.