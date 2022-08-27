Концентрация продуктов горения в воздухе превысила норму в Рязанской области

Лесные пожары сильно загрязнили воздух в трех населенных пунктах Рязанской области. Допустимая концентрация продуктов горения там превысила норму в три раза, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что площадь лесного пожара в Рязанской области увеличилась на 1,8 тысячи гектаров в течение последних суток. Сейчас она равна 19 тысяч гектаров. Населенным пунктам ничего не угрожает.

«ПДК по оксиду углерода превышена в Передельцах, Малиновке и Криуше», — рассказал источник.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что в Рязани критичных загрязнений воздуха нет.

Также Малков сообщил, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Он одобрил решение администрации Рязани сдвинуть празднование Дня города, чтобы оно не проходило в условиях ЧС.