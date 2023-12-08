Эксклюзив 08 декабря 2023, 16:04 Компания S7 опровергла возгорание двигателя у летевшего в Москву Boeing 737-800 Компания S7 объяснила возвращение в аэропорт вылета самолета Boeing 737-800 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рейс Новосибирск — Москва, который выполнял самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево по техническим причинам. Информация о возгорании двигателя лайнера, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Об этом «360» рассказали в пресс-службе перевозчика.

При взлете произошло колебание оборотов двигателей, а затем оно восстановилось. Командир решил вернуться в Новосибирск, чтобы специалисты смогли провести дополнительный осмотр судна.

Реклама

Посадка самолета прошла в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе, часть пассажиров пересадили на доступные рейсы, другим предложили вылететь резервным бортом в 14:40 по местному времени. Авиакомпания принесла извинения за вынужденную задержку рейса.

Сейчас Boeing 737-800 направили на техническое обслуживание. Специалисты проводят необходимые работы.

По предварительной информации Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, самолет S7 вернулся в аэропорт вылета из-за помпажа двигателя. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.