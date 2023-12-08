Происшествия 08 декабря 2023, 07:26 Доследственную проверку организовали после возвращения самолета S7 в Новосибирск СКР: причиной возвращения самолета S7 в Новосибирск стал помпаж двигателя Пресс-служба Следственного комитета

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Самолет авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») вернулся в Новосибирск после вылета в Москву из-за помпажа двигателя. Никто не пострадал. Началась доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Следователи подтвердили информацию о том, что Boeing 737-800 маршрутом Новосибирск — Москвы вернулся в пункт вылета. Предварительной причиной незапланированной посадки в Толмачево назвали помпаж двигателя.

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«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сообщила пресс-служба управления.

Доследственную проверку организовали по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Западно-Сибирская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров — их вернули на аэровокзал дожидаться другого самолета.

Неисправность заметили почти сразу после взлета, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, загорелись два двигателя.