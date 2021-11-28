Компания Royal Flight рассказала о неполадке в приземлившемся в Шереметьево Boeing

У пассажирского Boeing 777, экстренно севшего сегодня в аэропорту Шереметьево, произошло падение давления в одном из шести колес шасси. Об этом «360» сообщил представитель авиакомпании Royal Flight, которой принадлежит самолет.

«На пяти [колесах] самолет абсолютно благополучно совершил посадку. Штатно, все в порядке. Борт уже прибыл. Помощь спецслужб не потребовалась. Ситуация благополучно закончилась», — сказал сотрудник перевозчика.

Как сообщалось ранее, самолет вылетел из Пунта-Каны в Доминикане. После сообщения о посадке на место прибыла пожарная служба. Источник РЕН ТВ сообщал, что у борта может быть разрушена пневматика левой основной стойки шасси, но эти данные не подтвердились.