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    28 ноября 2021, 12:40

    Самолет с возможной неисправностью шасси готовится к посадке в Шереметьево

    ТАСС: летящий из Доминиканы самолет с возможной неисправностью шасси готовится сесть в Шереметьево

    Анатолий Минкин

    Московский аэропорт Шереметьево готовится к экстренной посадке пассажирского Boeing 777 с возможной неисправностью шасси. Как сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы, борт вылетел из района Пунта-Кана в Доминикане.

    Самолет с возможной неисправностью шасси готовится к посадке в Шереметьево

    «Пассажирский Boeing 777 из Пунта-Кана будет садиться в Шереметьево с возможной неисправностью пневматики шасси», — заявил собеседник агентства.

    Источник «360» сообщил, что борт приземлился. Сейчас на месте ждут прибытия пожарной службы.

    РЕН ТВ уточнил, что экипаж самолета сообщил о возможном разрушении пневматики левой основной стойки шасси.