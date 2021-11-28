Самолет с возможной неисправностью шасси готовится к посадке в Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево готовится к экстренной посадке пассажирского Boeing 777 с возможной неисправностью шасси. Как сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы, борт вылетел из района Пунта-Кана в Доминикане.

«Пассажирский Boeing 777 из Пунта-Кана будет садиться в Шереметьево с возможной неисправностью пневматики шасси», — заявил собеседник агентства.

Источник «360» сообщил, что борт приземлился. Сейчас на месте ждут прибытия пожарной службы.

РЕН ТВ уточнил, что экипаж самолета сообщил о возможном разрушении пневматики левой основной стойки шасси.