Комиссия МАК будет расследовать крушение самолета Александра Колтового

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) созвал специальную комиссию, которая займется расследованием крушения самолета в Люберцах. При аварии погиб телеведущий Александр Колтовой.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщается на официальном сайте МАК.

Крушение легкомоторного самолета произошло днем 7 ноября около поселка Томилино под Люберцами. По версии следствия, причиной падения летательного средства стал неисправный двигатель.

На видео заметно, как самолет уходит вниз после резкого поворота, а за ним тянется струйка черного дыма. Когда к месту падения прибыли спасатели и очевидцы, и пассажир, и пилот были уже мертвы. Самолет полностью сгорел.

За штурвалом был известный российский телеведущий Александр Колтовой. Он вел ток-шоу «ДНК» на канале НТВ и «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой, а ранее работал на канале «Наука 2.0» и в команде программы «Галилео». Мужчине был 41 год.