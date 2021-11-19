Команда Хлебниковой попросила о поддержке певицы после пожара

Команда Марины Хлебниковой, попавшей в реанимацию после пожара в Москве, попросила поддержать певицу. В личном профиле Instagram артистки ее сотрудники обратились к поклонникам и СМИ.

«Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не „напрыгивать“ на новость, как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим», — сообщили представители Хлебниковой.

Также они поблагодарили всех слушателей за слова поддержки и порекомендовали им не доверять новостям с сомнительными заголовками, относясь к информации с «холодной головой». Авторы поста посоветовали всем желающим знать правду дождаться официальных комментариев от самой певицы.

Пользователи Сети не оставили пост без внимания и сразу после его появления начали желать Марине Хлебниковой здоровья.

Певица Марина Хлебникова пострадала из-за пожара в своей квартире в доме № 14 на улице Ратной, ранее сообщил источник «360». Ее госпитализировали, а потом перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, о чем писали СМИ.