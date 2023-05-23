Происшествия 23 мая 2023, 07:03 Колонну оказавшейся в Белгородской области бронетехники ВСУ показали на видео РВ показала на видео колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область Пресс-служба Минобороны

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Видео, на котором запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область в России, появилась в Сети. Кадры обнародовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Съемку провела неонацистская группировка, которая подчиняется Главному управлению разведки (ГУР) Украины. На кадрах можно заменить американские бронетранспортеры (БТР) М1224 MaxxPro и MRAP International, которые стоят вдоль обочины. Там же находились и внедорожники Humvee. Рядом с ними находились бойцы с желтыми повязками на рукавах и шлемах.

Ранее СМИ писали, что российские военнослужащие =захватили у украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРВ) MRAP MaxxPro. Одну из таких машин нашли в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. Военкоры заявил, что диверсанты оставили БТР во время отступления.

Диверсанты 22 мая зашли в приграничный район Белгородской области. ФСБ вместе с Росгвардией провели операцию по ликвидацию противника. Однако на Украине позже сказали, что не имеют отношения к проникновению ДРВ, а «танки продаются в любом российском военном магазине».