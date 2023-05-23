23 мая 2023, 07:03
Колонну оказавшейся в Белгородской области бронетехники ВСУ показали на видео
РВ показала на видео колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область
Видео, на котором запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область в России, появилась в Сети. Кадры обнародовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).
Съемку провела неонацистская группировка, которая подчиняется Главному управлению разведки (ГУР) Украины. На кадрах можно заменить американские бронетранспортеры (БТР) М1224 MaxxPro и MRAP International, которые стоят вдоль обочины. Там же находились и внедорожники Humvee. Рядом с ними находились бойцы с желтыми повязками на рукавах и шлемах.
Ранее СМИ писали, что российские военнослужащие =захватили у украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРВ) MRAP MaxxPro. Одну из таких машин нашли в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. Военкоры заявил, что диверсанты оставили БТР во время отступления.
Диверсанты 22 мая зашли в приграничный район Белгородской области. ФСБ вместе с Росгвардией провели операцию по ликвидацию противника. Однако на Украине позже сказали, что не имеют отношения к проникновению ДРВ, а «танки продаются в любом российском военном магазине».
ВСУ
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