Количество жертв при обрушении метромоста в Мексике увеличилось до 13

Количество погибших при обрушении метромоста с поездом в Мексике увеличилось до 13. Пострадавших не менее 70.

О количестве пострадавших заявили власти мексиканской столицы Мехико, сообщило местное издание El Universal. Обрушение произошло 3 мая, в 22:25 по местному времени (4 мая 06:25 по московскому времени), на юго-востоке Мехико, недалеко от станций «Оливос» и «Тесонко».

Экстренные службы сначала говорили о шести погибших и 80 пострадавших. Однако министр гражданской защиты в Тwittеr заявил, что количество жертв увеличилось до 13. Пострадавших, количество которых, по предварительным данным, 70, отвезли в шесть госпиталей.

Местные жители обвиняют в трагедии местные власти, которые якобы знали о состоянии моста и могли предотвратить обрушение, если бы починили мост. Мексиканцы требуют строго наказать всех виновных.

По данным издания El Universal, местные жители предупреждали власти о значительных трещинах метромоста после землетрясения, которое произошло 19 сентября.