Шесть человек погибли при обрушении метромоста с поездом в Мексике

В Мехико рухнул метромост с поездом. Пострадали не менее 80 человек, шесть человек погибли.

Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум рассказала в Twitter, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники госбезопасности. Об этом сообщило издание El Universal.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на аварийно-спасательные службы города, обрушение моста произошло на юго-востоке Мехико недалеко от станций Оливос и Тесонко. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали не менее 80 человек, шесть человек погибли.

Мексиканцы в социальных сетях обвинили во всем власти Мексики, которые, по их мнению, не наказывают виновных за такие происшествия.