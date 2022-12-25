Происшествия 25 декабря 2022, 20:21 Количество жертв крушения корвета «Сукхотай» в Таиланде выросло до 18 ВМС Таиланда: число жертв крушения корвета «Сукхотай» выросло до 18 Unsplash

Читать 360tv в

Крушение корвета «Сукхотай» в Таиланде привело к гибели минимум 18 человек. Пропавшими без вести остаются 11 моряков, сообщила пресс-служба Военно-морских сил королевства.

Всего на борту корвета находились 105 моряков, из которых выжить удалось 76. Как уточнили в сводке, погибшими числятся 18 человек. Идентифицировать удалось личности семи из них.

Реклама

«Устанавливаются личности 11 [из 18] офицеров, 11 [человек] числятся пропавшими без вести», — заявили в пресс-службе ВМС Таиланда.

Реклама

Королевство использовало американский корвет «Сукхотай» с 1987 года. В ночь на 19 декабря корабль затонул в Сиамском заливе во время шторма. Сильный ветер привел к крену корвета, из-за чего в систему попала вода, что в итоге привел к отключению электричества. Военные поясняли, что в тот момент корабль стал неуправляемым.

К месту крушения отправили вертолеты, буксиры и другие суда. Прибывшие спасатели достали из воды 75 человек. Все члены экипажа были в спасательных жилетах. Остальных людей начали искать специалисты.