Происшествия 19 декабря 2022, 09:41 Корабль с моряками на борту затонул в Таиланде ВМС Таиланда сообщили, что корвет «Сукхотай» затонул в Сиамском заливе Викимедиа

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Корвет «Сукхотай» затонул в Сиамском заливе после шторма. На его борту находились 106 моряков, 75 из них удалось спасти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ВМС Таиланда.

Военные уточнили, что корабль накренился из-за сильного ветра в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. В итоге вода попала в систему, электричество выключилось, корветом стало невозможно управлять.

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Он затонул в 00:12 по местному времени (20:12 18 декабря по московскому времени), уточнило РИА «Новости». В ВМС королевства заявили, что все члены экипажа на момент гибели корабля были в спасательных жилетах.

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ВМС направили вертолеты и корабли к месту происшествия, спасатели окажут помощь пострадавшим. Буксиры из порта Бангсапхан уже прибыли туда. Из воды были подняты 75 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Корвет «Сукхотай» построили в США, Военно-морские силы Таиланда использовали корабль с 1987 года.