Эксклюзив 18 апреля 2023, 06:40 Количество жертв ДТП в Северо-Западном тоннеле увеличилось до трех Произошло ДТП с участием двух авто в Северо-Западном тоннеле, пострадали три человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Северо-Западном тоннеле в сторону Московской области случилось ДТП. Два автомобиля столкнулись, после чего один из них врезался в стену. Пострадали три человека, сообщил источник «360».

Авария произошла 17 апреля в 22:22. Легковой автомобиль BMW и пикап SsangYong столкнулись в Северо-Западном тоннеле. Одна из машин от удара влетела в стену и опрокинулась. Сначала медицинская помощь понадобилась водителю пикапа и пассажирке другого авто, но спустя время еще один человек почувствовал себя плохо.

Кадры с места аварии показал Дептранс Москвы. На место выехали оперативные службы, в тоннеле полностью перекрыли проезд по второму и третьему рядам. Движение восстановили к 00:38.

Ранее главный тренер команды Медиалиги «Бей Беги» Александр Низрюхин стал участником ДТП во Владимирской области, в котором погиб 20-летний пешеход. Он опроверг слухи о том, что находился за рулем в состоянии опьянения, но отказался раскрывать другие подробности.