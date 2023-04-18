18 апреля 2023, 06:40
Количество жертв ДТП в Северо-Западном тоннеле увеличилось до трех
Произошло ДТП с участием двух авто в Северо-Западном тоннеле, пострадали три человека
В Северо-Западном тоннеле в сторону Московской области случилось ДТП. Два автомобиля столкнулись, после чего один из них врезался в стену. Пострадали три человека, сообщил источник «360».
Авария произошла 17 апреля в 22:22. Легковой автомобиль BMW и пикап SsangYong столкнулись в Северо-Западном тоннеле. Одна из машин от удара влетела в стену и опрокинулась. Сначала медицинская помощь понадобилась водителю пикапа и пассажирке другого авто, но спустя время еще один человек почувствовал себя плохо.
Кадры с места аварии показал Дептранс Москвы. На место выехали оперативные службы, в тоннеле полностью перекрыли проезд по второму и третьему рядам. Движение восстановили к 00:38.
Ранее главный тренер команды Медиалиги «Бей Беги» Александр Низрюхин стал участником ДТП во Владимирской области, в котором погиб 20-летний пешеход. Он опроверг слухи о том, что находился за рулем в состоянии опьянения, но отказался раскрывать другие подробности.
ДТП
Москва 2023
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