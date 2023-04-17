Эксклюзив 17 апреля 2023, 18:51 «Мне тяжело говорить». Тренер клуба «Беси Беги» Низрюхин — о насмерть сбитом пешеходе Тренер клуба «Беси Беги» Низрюхин сообщил, что был трезв в момент смертельного ДТП Freepik

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Главный тренер команды Медиалиги «Бей Беги» Александр Низрюхин насмерть сбил 20-летнего парня во Владимирской области 9 апреля. СМИ писали, что в момент аварии водитель был нетрезв, однако в беседе с «360» он опроверг эту информацию.

«Нет, конечно. Были сделаны анализы, я был трезвый. Проверяли на наркотики — нет. Сейчас проходят следственные мероприятия. То, что я был нетрезв, полнейшая ложь», — заявил Низрюхин.

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Он добавил, что дорога, на которой случилось ДТП, была темной и «убитой», не было фонарей.

«Я сейчас в тяжелом состоянии, честно могу сказать. Вот так произошло… Мне, честно, тяжело разговаривать», — признался тренер.

Он не ответил на вопрос о том, связывался ли с семьей жертвы, попросив подробнее пообщаться об этом с его адвокатом.

Александра Низрюхина отстранили от работы с клубом «Беги Беги» до выяснений всех обстоятельств случившегося, сообщил RT.