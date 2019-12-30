Количество пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 24

Число пострадавших в аварии с автобусом в Псковской области увеличилось до 24. Автобус ехал из Минска в Санкт-Петербург.

Об увеличении количество пострадавших 78.ru сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Псковской области Денис Сачков.

«Все участники аварии размещены в пункте временного размещения. На месте находится скорая помощь», — рассказал Сачков.

По данным издания, 13 взрослых после аварии доставили в областную клиническую больницу, из них семь человек госпитализировали. В детскую больницу попали два ребенка, обоих там оставили на лечение. Остальным медики оказали помощь амбулаторно.

Авария произошла в ночь на 30 декабря на 269-м километре дороги «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь». Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В транспортном средстве находились 50 человек. Ранее СМИ выяснили, что все находившиеся в автобусе люди, включая водителя, являются гражданами Белоруссии.

Пассажиров отправили в пункт временного размещения, который организовали в отеле «Балтхаус».