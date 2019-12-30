Перевернувшийся под Псковом автобус вез белорусов

На пассажирском автобусе, слетевшем в кювет в Псковской области, из Минска в Петербург ехали белорусы. В аварии пострадали минимум 16 человек, в том числе трое детей. Повреждения у всех разной степени тяжести.

В пресс-службе регионального УМВД «Интерфаксу» заявили, что всех пострадавших госпитализировали в Псковскую областную больницу с травмами различной тяжести. Известно, что все 50 человек, находившихся в автобусе, являются гражданами Белоруссии. Автобусом, по информации полиции, управлял белорус 1972 года рождения.

ДТП произошло на 269-м километре трассы Р-23, сообщил «Интерфакс». Автобус, ехавший по маршруту «Санкт-Петербург — Минск», съехал с дороги вправо по ходу движения и опрокинулся.Причины случившегося устанавливаются. На месте аварии работают специалисты различных служб. Движение не ограничено. В отеле «Балтхаус» администрацией Псковской области организован пункт временного содержания.